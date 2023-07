Rutte zaterdag naar koning om val van kabinet uit te leggen

Koning Willem-Alexander wordt zaterdag bijgepraat door premier Mark Rutte over het vallen van het kabinet. “Ik zal hem morgen bijpraten en uitleggen wat er precies gebeurd is”, zei premier Rutte vrijdagavond in een persconferentie. Ruttes vierde kabinet viel vrijdag over het asielbeleid.

De koning is “vandaag op de hoogte gehouden van de politieke ontwikkelingen”, vertelde Rutte. Direct na de persconferentie biedt Rutte schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aan.

Het is voor Willem-Alexander de tweede keer dat hij als koning een kabinet ziet vallen. Rutte III viel in januari 2021. Toen Rutte I in 2012 viel, was hij nog geen koning en diende de premier zijn ontslag in bij koningin Beatrix. Rutte II zat de rit uit.