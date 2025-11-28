RVD: locatie kranslegging in overleg met gastland bepaald

De kranslegging van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vindt “in afstemming met het gastland plaats bij het nationaal monument Mama Sranan, dat staat voor alle bevolkingsgroepen in Suriname”. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag aan het ANP weten. Een groep prominente Afro-Surinamers eist dat het koningspaar tijdens het aankomende staatsbezoek aan Suriname een krans legt bij het beeld van Kwakoe, het slavernijmonument in Paramaribo.

De RVD wijst tevens op het programma van het staatsbezoek, waarin “aandacht is voor het gedeelde verleden”. Het koningspaar spreekt met vertegenwoordigers van nazaten van tot slaaf gemaakten en inheemse gemeenschappen. Ook bezoeken Willem-Alexander en Máxima een voormalige koffie- en cacaoplantage. Het driedaagse staatsbezoek begint maandag.

De prominenten eisen een kranslegging bij het standbeeld van Kwakoe omdat het de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 symboliseert. “Voor ons in Suriname is dit het nationale monument dat ‘Nooit meer slavernij’ uitdraagt”, lichtte woordvoerder Henry Strijk toe aan het ANP. “Juist daar wordt geen krans gelegd. Dat hoort niet.”