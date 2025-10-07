RVD noemt bekladding Koninklijk Paleis op de Dam ‘onacceptabel’

“Vernielingen zijn nooit acceptabel voor het uiten van een mening.” Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten aan het ANP. Het statement is een reactie op de bekladdingen waarmee het Koninklijk Paleis op de Dam dinsdag te maken kreeg.

Dinsdagochtend werd het Koninklijk Paleis in Amsterdam beklad met rode verf. Palestine Action NL claimde dit te hebben gedaan “als reactie op het verbod van de burgemeester op de Nationale Herdenking voor Palestina”. Op beelden van de actiegroep is te zien dat er ‘Fuck Israël’ op het paleis wordt gespoten. “Het Koninklijk Paleis was het doelwit, omdat dit symbool staat voor het eeuwenlange koloniale verleden van de Nederlandse staat. De activisten gebruiken rode verf als symbool van het bloed dat aan de handen van de Nederlandse staat kleeft”, aldus Palestine Action NL.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de beheerder van het paleis, heeft laten weten juridische stappen te ondernemen. “Er is schade geconstateerd en daar doen we aangifte van.”

Het paleis kreeg al eerder te maken met soortgelijke bekladdingen. Ook in 2024 werd het gebouw beklad met rode verf.