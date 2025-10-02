RVD zegt niets over stappen na foto’s Privé van Alexia

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) doet geen mededelingen over eventuele stappen nadat weekblad Privé foto’s van prinses Alexia en zanger Antoon op de cover van het blad heeft gepubliceerd. Dat laat de RVD desgevraagd weten. “Over of en hoe we actie ondernemen richting derden doen we geen mededelingen.”

Op de bewuste foto’s zijn Alexia en Antoon te zien die in de auto stappen. Evert Santegoeds, hoofdredacteur van de Privé, zei eerder de beelden niet te hebben gedeeld vanwege de mediacode. Deze week besloot het blad de foto’s toch te plaatsen.

De RVD verwijst in een reactie ook naar de mediacode. Deze werd in 2005 afgekondigd door het Koninklijk Huis en is bedoeld om de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis te beschermen. In de mediacode staat dat publicatie van “foto’s en video’s die de privésfeer betreffen” onrechtmatig kan zijn. De mediacode is niet bindend. De RVD kan desgevraagd advies geven bepaalde beelden wel of niet te publiceren. “Uiteindelijk is het aan de rechter om te beslissen of een publicatie een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer en of hiervoor een juridische rechtvaardiging bestaat”, staat ook in de mediacode.

Over een eventuele stap naar de rechter zegt de RVD niets. Santegoeds laat weten nog niets van de RVD te hebben gehoord naar aanleiding van de foto’s.