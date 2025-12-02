Sabrina Starke noemt koninklijk concert in Suriname ‘een eer’

Sabrina Starke vindt het “een eer” dat ze dinsdag de contraprestatie mag verzorgen tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Suriname. De zangeres noemt het in gesprek met het ANP “heel bijzonder” dat ze is gevraagd voor het optreden in haar geboorteland.

Zo’n twee maanden geleden kreeg de 46-jarige Starke het verzoek binnen via haar boekingsbureau en begon ze na te denken over het programma. “Ik ga sowieso mijn eigen repertoire laten horen. Mijn muziek draagt altijd wel een boodschap van zelfbewustzijn, hoop, liefde en vooral inspiratie. Dat is ook de reden waarom ze mij hebben gevraagd”, zegt ze. Volgens haar zijn dat thema’s die terugkeren tijdens het staatsbezoek en passen bij het versterken van de banden tussen beide landen. “Daarin vonden ze mijn muziek en wat ik uitdraag passend voor het concert.”

Starke, die al eens in aanwezigheid van toenmalig koningin Beatrix zong in 2012 en in 2023 tijdens het Koningsdagconcert voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima, hoopt dat haar muziek de aanwezigen aan het denken zet over onder meer de toekomst van Suriname en de huidige en volgende generaties. “En hopelijk raakt het ze of kan ik mensen inspireren.”

Gastvrijheid

Starke doet het optreden voor de zogeheten contraprestatie, het avondprogramma waarmee het koningspaar het gastland traditiegetrouw bedankt voor de gastvrijheid, overigens niet alleen. In Theater Thalia in Paramaribo krijgt ze hulp van een strijkorkest, een spokenwordartiest en een jonge singer-songwriter.

Na afloop zal het gezelschap het koningspaar ook ontmoeten. “Ik ga ze zeker vragen wat ze van het concert vonden. Hopelijk vonden ze het mooi.”