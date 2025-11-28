Safari-Rolex prins Bernhard komende maand onder de hamer

Komende maand gaat bij een veiling in Den Haag een 18-karaats Rolex uit 1964 van prins Bernhard onder de hamer. Het klokje werd speciaal afgestemd op zijn Afrikaanse jachtsafari’s, meldt veilinghuis Venduehuis. De veiling vindt plaats op dinsdag 9 december in Den Haag.

Het horloge bevat een handgemaakte tropical armband die “luchtig genoeg voor de tropische hitte” is en tegelijkertijd “stijlvol genoeg voor een koninklijk diner”. Op de achterkant van het horloge staat de handtekening van Bernhard gegraveerd. De Rolex wordt aangeboden in de originele doos, de richtprijs ligt tussen de 10.000 en 20.000 euro.

Het uurwerk is decennialang in privébezit gebleven, totdat de huidige eigenaar het toevertrouwde aan Venduehuis. Volgens het veilinghuis is het “uitzonderlijk” dat zo’n “volledig gedocumenteerd en gedragen koninklijk horloge überhaupt een veiling bereikt”.