Salman Rushdie krijgt onderscheiding van prinses Anne

Salman Rushdie heeft dinsdag van prinses Anne een onderscheiding gekregen op Windsor Castle. De Britse schrijver kreeg de onderscheiding van de Orde van de Eregezellen, voor bijzondere prestaties op het gebied van onder meer kunst, literatuur en muziek.

Rushdie werd op 12 augustus 2022 aangevallen toen hij een lezing wilde geven op een evenement in het Chautauqua Institution in New York. Hij raakte zwaargewond door messteken in zijn gezicht, nek en buik en lag twee dagen aan de beademing. Rushdie werd blind aan zijn rechteroog en kan een hand niet meer gebruiken.

Tijdens de bijeenkomst vertelde Rushdie dat hij weer was begonnen met schrijven. “Oh, ik laat het jullie weten”, antwoordde de 75-jarige auteur op de vraag wanneer zijn volgende boek zou uitkomen.

Rushdie vond het een “grote eer” om de onderscheiding te ontvangen. Hij noemde prinses Anne “heel gul”.