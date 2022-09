Saluutschoten ter ere van Elizabeth in heel het land

Ter ere van de overleden koningin Elizabeth zijn op tal van plekken in het Verenigd Koninkrijk saluutschoten afgevuurd. Het waren er 96, een voor elk jaar dat de vorstin heeft geleefd. Elke 10 seconden werd een schot gelost, ook vanaf kastelen in onder meer Edinburgh in Schotland, in Wales, Noord-Ierland en Gibraltar.

In het Hyde Park en bij de Tower of Londen in de Britse hoofdstad werden de saluutschoten afgevuurd door militairen van King’s Troop Royal Horse Artillery en de Honourable Artillery Company.

Eerder waren in Australië en Nieuw-Zeeland al saluutschoten te horen voor het overleden staatshoofd.