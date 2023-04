Sander de Kramer: koning heeft in Rotterdam bijnaam ‘Ajaxander’

Koning Willem-Alexander heeft de afgelopen dagen in Rotterdam een nieuwe bijnaam gekregen: Willem-Ajaxander. Dat vertelde journalist en Maasstad-coryfee Sander de Kramer vrijdag in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland.

Willem-Alexander viert Koningsdag dit jaar in Rotterdam. Hij vertelde echter recent in een podcast dat hij groot fan van van de Amsterdamse club Ajax. “Dat is niet helemaal lekker gevallen in Rotterdam”, lacht De Kramer. “Hij wordt nu door heel Rotterdam koning Willem-Ajaxander genoemd.”

De televisiemaker vindt dat “de koning van een land voor álle clubs moet zijn. Maar ik denk ook: wat maakt het uit, ieder zijn eigen pret. Al was het natuurlijk wel net haat en nijd tussen Feyenoord en Ajax.”

De Kramer voelt dat vanwege koningsdag “een deken van positiviteit” over de stad hangt. Hij hoopt wel dat de koning ook wat onverwachte dingen gaat doen op 27 april. “Ik had hem ook graag bij Café Heilige Boontjes zien komen, dat wordt helemaal bestuurd door ex-gedetineerden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus de journalist.

De Kramer maakte programma’s voor KRO-NCRV en schrijft regelmatig voor De Telegraaf. Hij kreeg recent de prestigieuze Four Freedoms Award, omdat hij zich op alle continenten inzet voor mensen in nood.