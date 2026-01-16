Saoedische koning Salman (90) opgenomen voor ‘medische tests’

De Saoedische koning Salman is opgenomen in het ziekenhuis in Riyad. Dat maakte het Saoedische staatspersbureau SPA vrijdag bekend.

Het is niet duidelijk wat de 90-jarige vorst precies mankeert. SPA spreekt van “medische tests” die Salman moest ondergaan. In oktober 2024 werd de koning opgenomen met een longontsteking. Ook in mei van dat jaar kampte hij met een longontsteking. Salman onderging toen een behandeling met antibiotica, omdat hij last had van hoge koorts en gewrichtspijn.

Volgens het Saoedische staatspersbureau zat koning Salman afgelopen dinsdag nog een kabinetsvergadering voor.