Sarah Ferguson: beleefdheid zit in mij verankerd

Als lid van het Britse koningshuis heeft Sarah Ferguson genoeg regels over de etiquette meegekregen. Volgens de ex-vrouw van prins Andrew zit beleefdheid diep in haar “verankerd” en heeft ze haar dochters prinses Beatrice en prinses Eugenie daar ook het nodige over geleerd.

“Ik zeg altijd tegen mijn meiden dat ze moeten glimlachen als ze in het openbaar zijn. Als je niet beleefd wilt zijn dan moet je niet op het publieke toneel verschijnen want niemand wil een chagrijnige prinses zien”, zegt Ferguson in haar podcast Tea Talks.

Zo heeft Ferguson ook geleerd hoe ze op een beleefde manier een lastig gespreksonderwerp op een feestje kan ontwijken. “Dan zeg je: oh, dat is interessant. Weet je wat, ik laat Matilda die vraag beantwoorden. Matilda, wat vind jij van die vraag?”, geeft ze als voorbeeld.

Ook weet de hertogin van York hoe ze het beste meerdere feestjes op een avond kan aanpakken. Naar elk evenement komt ze kort, maar zorgt ze er wel voor dat haar aanwezigheid wordt opgemerkt. “Je komt heel luidruchtig binnen en loopt door de hele kamer. Je moet zo luidruchtig zijn dat andere mensen denken: jeetje, wat is ze luidruchtig. Dan vertrek je na vijf minuten. Als iemand dan zegt: ik heb Sarah niet gezien vanavond, dan zegt de rest in de kamer: wij wel.”