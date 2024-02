Sarah Ferguson bidt voor zieke koning Charles

Sarah Ferguson heeft voor het eerst gereageerd op het nieuws dat haar voormalige zwager koning Charles kanker heeft. “Zijne Majesteit is mij zeer dierbaar en ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat hij in mijn gedachten en gebeden is”, schrijft Ferguson zaterdag op Instagram.

De hertogin van York heeft zelf huidkanker en werd een half jaar geleden behandeld voor borstkanker. De ex-vrouw van prins Andrew was eerder deze week voor het eerst na haar diagnose en het nieuws over Charles bij een evenement. Op Instagram schrijft dat het “een genoegen” was om bij het benefiet van de Cancer Alliance of Help & Hope te zijn.

Ferguson (64) noemt het een passend moment om “geld in te zamelen om anderen te steunen die te maken hebben met de diagnose kanker en die misschien financiële of emotionele problemen hebben”, schrijft ze. “Het was zowel helend als inspirerend om zoveel geweldige dames te ontmoeten, die zoveel voor anderen doen door hun werk voor Cancer Alliance.”