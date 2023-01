Sarah Ferguson citeerde Elizabeth tijdens dienst Lisa Marie

Sarah Ferguson citeerde koningin Elizabeth tijdens haar toespraak voor de overleden Lisa Marie Presley. De ex-vrouw van prins Andrew en goede vriendin van Lisa Marie gaf zondag een toespraak tijdens de uitvaart van de dochter van Elvis Presley.

“Mijn overleden schoonmoeder zei altijd dat je niks kan zeggen om de angst en de pijn van dit soort momenten weg te nemen”, sprak Ferguson. “Want verdriet is de prijs die we betalen voor liefde. En wat had ze gelijk.”

Elizabeth, die in september op 96-jarige leeftijd overleed, sprak die woorden uit na de aanslagen op 11 september 2001 in New York.

Ferguson was goed bevriend met Lisa Marie, die vorige week op 53-jarige leeftijd overleed. De 63-jarige Ferguson sprak in haar toespraak onder meer de kinderen van Lisa Marie toe. “Voor Riley, Harper, Finley en Ben, maar voor iedereen: we marcheren vooruit”, aldus Ferguson. “We zullen jullie bijstaan, je hoeft alleen je hand maar uit te steken en ik zal er zijn.”