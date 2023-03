Sarah Ferguson dankbaar voor Diana en Queen in haar leven

Sarah Ferguson is dankbaar voor de vrouwen met wie zij zich in haar leven mag en heeft mogen omringen. In een bericht op Instagram spreekt de ex-vrouw van prins Andrew bewondering uit voor onder anderen Queen Elizabeth en prinses Diana.

Fergie plaatst het bericht in het kader van Woman History Month, een maand waarbij in met name de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië wordt stilgestaan bij belangrijke vrouwen uit de geschiedenis.

Met haar post wil Ferguson de vrouwen bedanken die een speciale invloed op haar leven hebben gehad. Naar Diana en de vorig jaar overleden koningin “die als een moeder voor mij was”, bedankt ze haar zussen en Lisa Marie Presley. Ook dochters Beatrice en Eugenie worden genoemd. “Ik voel me ongelooflijk gezegend dat ik mentorschap, vriendschap, zusterschap en moederschap met deze vrouwen heb gedeeld”, schrijft Fergie bij een serie foto’s van deze vrouwen.