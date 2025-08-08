Sarah Ferguson feliciteert jarige Beatrice: oneindig dankbaar

Sarah Ferguson heeft vrijdag stilgestaan bij de verjaardag van haar oudste dochter Beatrice, die 37 jaar is geworden. Op Instagram schreef de hertogin van York lieve woorden bij een filmpje waarin ze haar dochter een innige omhelzing geeft.”Er is niets zo mooi als je in mijn armen te houden en de ongelooflijke band te voelen die we hebben sinds je werd geboren”, aldus Sarah Ferguson.

“Je blijft me elke dag inspireren met je kracht, je vriendelijkheid en de prachtige manier waarop je van je familie houdt en voor hen zorgt”, schrijft ze verder. “Je maakt me zo trots dat ik je moeder ben en ik ben oneindig dankbaar voor de vrouw die je bent geworden.”

Sarah Ferguson is de ex-vrouw van de Britse prins Andrew. Het stel kreeg twee dochters, Beatrice en Eugenie.