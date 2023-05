Sarah Ferguson geniet na van kroningsconcert

Sarah Ferguson heeft zich vermaakt tijdens het kroningsconcert afgelopen zondag. De ex-vrouw van prins Andrew deelt donderdag een foto op Instagram van haar en haar dochters Beatrice en Eugenie die werd gemaakt tijdens het evenement bij Windsor Castle.

“Ik ben zo blij dat ik was uitgenodigd en betrokken was bij zo’n betoverend concert met magische optredens”, schrijft Ferguson. “Het was een eer om er samen van te genieten en ik ben heel dankbaar.”

Tijdens het concert traden onder anderen Katy Perry en Lionel Richie op. De dag ervoor waren koning Charles en koningin Camilla gekroond.