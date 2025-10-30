Sarah Ferguson moet ook verhuizen uit Royal Lodge

Sarah Ferguson, de ex-vrouw van prins Andrew, zal ook vertrekken uit de Royal Lodge in Windsor. Ze gaat op zoek naar een eigen woning, meldt de BBC. De 66-jarige Ferguson woonde jarenlang samen met Andrew, ondanks hun scheiding in 1996.

Koning Charles heeft donderdag formeel opdracht gegeven om het huurcontract van Andrew op te zeggen. Hij verhuist naar een woning op het landgoed Sandringham in Norfolk, wat betaald wordt door de koning.

Tot deze maand droeg Ferguson nog de titel Hertogin van York, maar ze gebruikt nu weer haar meisjesnaam. Prins Andrew gaat voortaan door het leven als Andrew Mountbatten Windsor. De dochters van Andrew en Sarah, prinses Beatrice en prinses Eugenie, behouden hun titels.