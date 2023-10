Sarah Ferguson noemt dood Matthew Perry ‘een tragedie’

Sarah Ferguson heeft met verdriet kennisgenomen van het overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur Matthew Perry, bekend van zijn rol als Chandler Bing in de serie Friends. Ze noemt zijn vroege dood op Instagram “een tragedie”.

De hertogin van York ontmoette Perry en de rest van de cast tijdens opnames van Friends in Londen. In het vierde seizoen is de groep vrienden in de Britse hoofdstad voor de bruiloft van Ross, een rol van David Schwimmer. Ferguson speelde een gastrolletje. Joey, het personage van Matt LeBlanc, gaat met haar op de foto als hij de stad aan het bezichtigen is.

“Ik herinner me dat ik dolblij was om een natuurtalent, komiek en briljant acteur als Matthew te ontmoeten”, schrijft Ferguson, de ex-vrouw van de Britse prins Andrew. “Het is een tragedie om je zo vroeg in het leven te verliezen, rust zacht lieve Matthew… Je hebt zoveel plezier gegeven aan zovelen.”