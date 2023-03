Sarah Ferguson noemt koningin Elizabeth haar grote idool

Sarah Ferguson heeft in een interview met het Amerikaanse tijdschrift People uitgebreid gesproken over haar band met de overleden Britse koningin Elizabeth. Volgens de hertogin van York was Elizabeth haar grote idool.

“Ze was briljant als het aankomt op je geruststellen”, aldus de ex-vrouw van prins Andrew. “Ze wist precies wat ze moest doen. Ze wist hoe ze mensen zich goed kon laten voelen, en wist er ook voor te zorgen dat het niet om haar draaide. Ze was absoluut mijn idool.”

Als ze Elizabeth vandaag de dag nog kon spreken, zou ze haar vertellen over de magnoliabomen in de tuin, “want daar hield ze van”. “En de sleutelbloemen aan de oevers van Windsor en de sneeuwklokjes. Ze zou het geweldig vinden dat haar hondjes lopen waar ze eerder zelf liep.”

Ferguson adopteerde de twee hondjes van de koningin, Sandy en Muick. “Het zijn nationale iconen”, zegt ze daarover. “Dus elke keer als ze achter een eekhoorn aan rennen, raak ik in paniek. Maar ze zijn geweldig, en ik denk altijd dat als ze zomaar blaffen en er geen eekhoorns te bekennen zijn, dat het is omdat de koningin langskomt.”