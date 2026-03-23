Sarah Ferguson ontkent klonen van honden Elizabeth

Sarah Ferguson heeft ontkend dat ze van plan is de honden van koningin Elizabeth te gaan klonen. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift People na een verklaring van haar woordvoerder.

Onlangs werd door diverse Britse media, waaronder de Daily Mail, beweerd dat de ex-vrouw van prins Andrew mee wilde doen aan een realityserie waarin ze klonen van de corgi’s zou verkopen. “Mevrouw Ferguson ontvangt regelmatig diverse tv-aanbiedingen en voorstellen, vaak voor realityshows die ze steevast afwijst”, laat haar woordvoerder weten. “Voor alle duidelijkheid: ze heeft het voorstel afgewezen.”

Wel vonden er gesprekken plaats over “een mogelijk programma over honden in het algemeen”. Deze gesprekken werden beëindigd toen ze de voorgestelde mogelijkheid afwees. De honden, Sandy en Muick, trokken na het overlijden van de koningin in 2022 in bij Ferguson en Mountbatten-Windsor in de Royal Lodge.