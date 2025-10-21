Sarah Ferguson past gebruikersnaam op X aan

Sarah Ferguson heeft de verwijzing naar haar titel “hertogin” verwijderd van haar X-account. Haar gebruikersnaam veranderde op dinsdag van @SarahTheDuchess naar @sarahMFergie15. Op Instagram bleef haar account ongewijzigd, omdat ze daar de titel niet gebruikte.

De aanpassing volgt op de verklaring van haar ex-man prins Andrew van vorige week, waarin hij aankondigde afstand te doen van zijn koninklijke titels en onderscheidingen. De stap is een gevolg van de aanhoudende beschuldigingen vanwege zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew blijft wel prins, omdat hij die titel bij zijn geboorte kreeg.

Omdat Andrew niet langer de titel hertog van York gebruikt, zal Ferguson die van hertogin van York ook niet meer gebruiken. Hun dochters, prinses Beatrice en prinses Eugenie, behouden hun koninklijke titels.