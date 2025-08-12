Sarah Ferguson prijst jongeren op International Youth Day

Sarah Ferguson prijst jongeren voor hun maatschappelijke bijdrage op International Youth Day, op 12 augustus. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor de wereldwijde situatie van jongeren en hun rol in de samenleving.

“Door de jaren heen heb ik met eigen ogen over de hele wereld briljante en vastberaden jongeren gezien. Van klaslokalen tot gemeenschapsprojecten, ik heb zoveel creatieve, energieke en gedreven individuen ontmoet die zoveel hoop geven voor de toekomst”, schrijft ze op X.

“Jullie acties, hoe groot of klein ze ook zijn, maken echt een verschil. Vandaag is jullie feest!”, aldus Ferguson. De hertogin van York is ambassadeur en medeoprichter van Youth Impact Council, een organisatie die jongeren ondersteunt die een positieve impact willen maken.