Sarah Ferguson sluit grote boekendeal in Australië

Sarah Ferguson heeft een deal gesloten voor 22 boeken met de Australische uitgeverij Serenity Press. De ex-vrouw van prins Andrew zal onder meer drie boeken uitbrengen voor jongvolwassenen.

Ferguson, die al vaker met eigen werk in de boekenwinkels lag, put voor haar boeken voor jongeren uit haar eigen ervaringen als tiener. “Ik wilde mijn verhaal vertellen over opgroeien en last hebben van angsten, een eetstoornis en het feit dat ik getuige was van de effecten van een doorgegeven trauma”, zegt Ferguson in een verklaring.

Haar eerste boek, Demon’s Land, komt eind juni uit.