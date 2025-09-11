Sarah Ferguson staat stil bij aanslagen 11 september

Sarah Ferguson heeft donderdag stilgestaan bij de aanslagen in New York op 11 september 2001. In een bericht op sociale media herdenkt de hertogin van York de slachtoffers en nabestaanden van de ramp.

“Vandaag herinneren we de levens die op 11 september 2001 verloren zijn gegaan en voor altijd zijn veranderd”, schrijft de hertogin. “Ik was toen in New York en ik zal nooit het verdriet, de moed en de eenheid vergeten die uit die tragedie voortkwamen. Mijn gedachten gaan uit naar de families, overlevers en hulpverleners. We mogen dit nooit vergeten”, aldus Ferguson.

De ex-vrouw van prins Andrew heeft eerder gedeeld dat ze op de bewuste dag in het World Trade Center zou zijn. Maar omdat ze te laat was, ontsnapte ze aan de tragedie.