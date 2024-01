Sarah Ferguson staat stil bij sterfdag Lisa Marie Presley

Sarah Ferguson, de ex-vrouw van de Britse prins Andrew, staat op Instagram stil bij de sterfdag van Lisa Marie Presley. Het is vrijdag een jaar geleden dat de zangeres en dochter van Elvis overleed op 54-jarige leeftijd.

“Een jaar na haar verlies denk ik aan mijn liefste Lisa Marie, mijn zusje, zoals we elkaar noemden. Ik hield heel veel van haar en ze is altijd in mijn hart”, schrijft Ferguson bij een foto van de twee samen.

De voormalige prinses en de zangeres waren tot de dood van Presley jarenlang vriendinnen. In een podcast van komiek Alan Carr zei Ferguson vorig jaar dat ze twee elkaar leerden kennen in een restaurant in New York. “Ik denk dat wij vriendinnen moeten zijn”, zou Lisa Marie toen tegen de Britse gezegd hebben. “En we werden vriendinnen. We werden zussen”, zei Ferguson.