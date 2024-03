Sarah Ferguson steunt Catherine na kankerdiagnose

Sarah Ferguson is vol bewondering over de manier waarop de Britse prinses Catherine heeft verteld over haar kankerdiagnose. Dat laat de hertogin van York weten in een bericht op sociale media, waarin ze haar steun betuigt aan de prinses van Wales.

Afgelopen weekend maakte de vrouw van prins William in een videoboodschap bekend dat ze aan kanker lijdt. De prinses ondergaat preventieve chemotherapie. Bij Ferguson werd eerder dit jaar nog huidkanker vastgesteld. “Als iemand die de afgelopen maanden zelf met kanker te maken heeft gehad, ben ik vol bewondering voor de manier waarop ze in het openbaar over haar diagnose heeft gesproken”, schrijft de hertogin van York. “Ik weet dat het enorm veel goeds zal doen om het bewustzijn te vergroten”.

De afgelopen tijd werd veel gespeculeerd over de gezondheid van Catherine, omdat zij na haar buikoperatie in januari lange tijd niet in het openbaar werd gezien. Ferguson hoopt dan ook dat Catherine nu de “tijd, ruimte en privacy krijgt om te genezen.”