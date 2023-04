Sarah Ferguson trots op haar nieuwe carrière als schrijfster

Sarah Ferguson ziet zichzelf tegenwoordig als een fulltime romanschrijver. De hertogin van York wil dat ook graag de rest van haar leven blijven, zegt ze in een interview met royaltywebsite Royal Central.

“Ik was zo trots dat ik met m’n eerste boek op de bestsellerlijst van de Sunday Times stond en dat mijn redacteur me vertelde dat mijn tweede boek zou worden gepubliceerd”, zegt Ferguson. “Blijkbaar maken de meeste auteurs geen tweede boek, die gaan vaak naar het boekenkerkhof, dus ik heb ongelooflijk veel geluk. Ik ben al aan boek drie begonnen en als het me lukt, zou ik dit de rest van mijn leven willen doen.”

De 63-jarige ex-vrouw van prins Andrew bracht in de zomer van 2021 haar eerste historische roman uit, getiteld Her Heart for a Compass. Het boek volgt het leven van Lady Margaret Montagu Douglas Scott, een Schotse aristocrate die echt heeft bestaan ​​en in de verte familie is van Ferguson. De verhalen zijn losjes gebaseerd op het echte leven van Margaret, maar Sarah heeft er voor een groot deel haar eigen invulling aan gegeven. Deze maand nog komt er een tweede deel uit, A Most Intriguing Lady.

‘Fergie’ wil ook ooit nog een misdaadroman of detective schrijven. “Ik wil in ieder geval meer fictie schrijven. Ik zie dit echt als een nieuwe fase in mijn carrière en ik ben er trots op auteur genoemd te worden.”