Sarah Ferguson: vandaag dag om impact van vrouwen te eren

Sarah Ferguson staat op Internationale Vrouwendag stil bij alle vrouwen die in haar leven zijn en zijn geweest. Dat doet de 64-jarige Fergie, zoals haar bijnaam luidt, in een bericht op X.

“Vandaag is de dag om alle vrouwen die impact maken, groot of klein, te eren, te koesteren en lief te hebben”, schrijft Ferguson. “Ik ben dankbaar voor alle vrouwen in mijn leven en denk aan alle vrouwen die ons hun inzichten hebben nagelaten.” Bij haar bericht deelt Ferguson een foto van zichzelf en haar twee dochters, prinses Eugenie en prinses Beatrice.

Eugenie deelt op Instagram een soortgelijk bericht. “Ik neem even de tijd om enkele van de ongelooflijke vrouwen in mijn leven te eren”, schrijft ze. Zij deelt een reeks foto’s van haar moeder en zus Beatrice. Ook deelt Eugenie een foto waarop ze samen met haar grootmoeder, wijlen koningin Elizabeth, staat.