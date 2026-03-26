Sarah Ferguson verliest ereburgerschap van York

Sarah Ferguson moet net als haar ex-man Andrew Mountbatten-Windsor het ereburgerschap van de stad York inleveren. De gemeenteraad stemde donderdag unaniem voor het intrekken van de titel die ze in 1987 kreeg na haar huwelijk met de toenmalige prins.

De stap volgt op de toenemende aandacht voor Fergusons banden met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein, na de vrijgave van de zogeheten Epstein-files. Sinds de val van haar ex-man neemt ook de druk op Ferguson toe. Zo vinden diverse Amerikaanse politici dat de voormalige hertogin van York tekst en uitleg moet geven over haar bezoekjes aan Epstein nadat hij in 2009 uit de gevangenis was vrijgelaten.

Mountbatten-Windsor moest in april 2022 al zijn ereburgerschap van York inleveren. Hij was toen de eerste persoon bij wie dat gebeurde. Vorig jaar ontnam zijn broer koning Charles hem al zijn resterende titels en onderscheidingen, inclusief zijn prinsentitel, vanwege zijn vriendschap met Epstein.