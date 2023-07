Sarah Ferguson viert trouwdag van ‘magische’ dochter Beatrice

Sarah Ferguson staat via sociale media uitgebreid stil bij het jubileum van haar “magische dochter” prinses Beatrice en “prachtige schoonzoon” Edoardo Mapelli Mozzi, die maandag precies drie jaar getrouwd zijn.

“Jullie zijn de meest fantastische ouders van mijn prachtige kleinkinderen. Jullie liefde kent geen grenzen”, schrijft de hertogin van York. “Als je moeder verwarmt het mijn hart en geeft het me rust te weten dat je je sprookje hebt gekregen.”

Het koppel trad op 17 juli 2020 in het huwelijk. Dat was iets later dan gepland: vanwege de coronapandemie werd de ceremonie met enkele maanden uitgesteld. De Britse prinses en Mozzi hebben samen een dochter: de 1-jarige Sienna. Mozzi heeft ook nog een zoon uit een eerdere relatie.