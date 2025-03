Sarah Ferguson viert Wereldboekendag

Sarah Ferguson staat donderdag stil bij Wereldboekendag. De ex-vrouw van de Britse prins Andrew en schrijfster van meerdere boeken, brengt op Instagram een ode aan de “kracht van boeken”.

“Vandaag vieren we de magie van het vertellen van verhalen en de vreugde die mensen van alle leeftijden eraan beleven”, aldus Ferguson. “Als auteur heb ik het voorrecht gehad om verhalen te schrijven die nieuwsgierigheid en creativiteit stimuleren, en een van mijn grootste vreugden is het delen ervan met kinderen over de hele wereld.” De schrijfster benadrukt dat lezen niet alleen voor jongeren is. “Laat vandaag dus een herinnering zijn aan het plezier van lezen. Pak een boek, verdwaal in een verhaal en vier de magie van woorden.”

De hertogin van York schreef door de jaren heen meerdere kinderboeken zoals Flora and Fern: Wonder in the Woods. Ook schreef ze een aantal romans.

De Wereldboekendag van VN-organisatie UNESCO vindt eigenlijk plaats op 23 april. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt er echter al in maart bij stilgestaan.