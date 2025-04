Sarah Ferguson vond diagnose kanker voelen als ‘doodstraf’

Voor Sarah Ferguson voelde de diagnose kanker alsof ze ter dood was veroordeeld. Dat schrijft de hertogin van York woensdag in een artikel in de Britse krant The Times.

“Ik was 63 toen ik voor het eerst de diagnose kanker kreeg, maar op elke leeftijd is kanker krijgen traumatisch”, schrijft ‘Fergie’, zoals Ferguson ook wel genoemd wordt. Ze kreeg in 2023 de diagnose borstkanker en vorig jaar werd huidkanker bij haar vastgesteld. Het voelde voor haar dan ook “als een doodstraf” en alsof er “een bom in mijn leven afging” toen ze de diagnoses kreeg.

Volgens de ex-vrouw van prins Andrew kunnen volwassenen zoals zij dankzij hun levenservaring beter voor zichzelf opkomen en de uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt onder ogen zien. “We kunnen hulp zoeken als we die nodig hebben en het belangrijkste is dat onze stem, helaas, vaak serieuzer wordt genomen. Een groep die volgens mij echter consequent wordt verwaarloosd door degenen die gezondheidsplannen en -beleid ontwikkelen, zijn tieners en jongeren”, stelt Ferguson.

Volgens haar kregen jongeren niet de juiste zorg of lagen zij in het ziekenhuis bij veel oudere of jongere patiënten op een zaal. Daarom is woensdag een campagne gestart waarin aandacht wordt gevraagd voor betere zorg voor jongeren met kanker.