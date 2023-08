Sarah Ferguson weer blij met zichzelf na goede raad Elizabeth

Sarah Ferguson vertelt in haar Tea Talks-podcast dat ze meer zelfvertrouwen heeft gekregen na de operatie die ze moest ondergaan vanwege borstkanker. De hertogin van York en ex-vrouw van prins Andrew zegt dat haar voormalige schoonmoeder hieraan heeft bijgedragen en haar heeft geholpen om zichzelf weer leuk te vinden.

De 63-jarige Ferguson vraagt zich tijdens het gesprek af of het feit dat “een lichaamsdeel werd weggesneden” iets was wat ze nodig had om “wakker te worden”. “Niet omdat ik de dood in de ogen keek, maar omdat ik wakker moest worden en moest stoppen met me zorgen maken, stoppen met zelfhaat, met twijfel en al die dingen. Stoppen met mezelf niet leuk vinden”, zegt de hertogin. Als haar co-host vraagt wat dan nodig is om meer zelfvertrouwen te krijgen, antwoordt ‘Fergie’ dat ze zich goed voelde, maar zichzelf niet leuk vond. “Dat kwam denk ik omdat ik altijd werd vergeleken met Diana. Uiteindelijk bleek dat druk die ik mezelf oplegde, en dat was niet goed.”

Met name de geruststellende woorden van wijlen koningin Elizabeth lieten Ferguson beter naar zichzelf kijken, zegt ze. “Het laatste wat de Queen tegen me zei was: ‘Wees gewoon jezelf, Sarah’. Zij zag dat. Ze raakte altijd geïrriteerd als ik mezelf niet was. Toen raakte ik denk ik ook in de knel”, weet Ferguson. “Maar nu ben ik mezelf en prijs ik me zeer gelukkig dat ik gewoon ook mezelf kan zijn.”