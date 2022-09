Sarina Wiegman: kon de liefde van publiek voor Elizabeth voelen

Sarina Wiegman, de Nederlandse bondscoach die afgelopen zomer met de Engelse voetbalsters de Europese titel veroverde, heeft stilgestaan bij de dood van de Britse koningin Elizabeth. “Mijn vaderland heeft altijd veel respect, bewondering en liefde voor haar gehad en ik weet dat dat een gevoel is dat niet uniek is voor Nederland, maar voor de hele wereld”, schrijft Wiegman in een verklaring.

Volgens Wiegman kreeg zij door haar band met Engeland ook een sterkere band met de koningin. “Ik kon de liefde van het publiek voor haar voelen, een moederfiguur voor mensen om stabiliteit en vrede te zoeken in onzekere tijden. Het volkslied dat met zoveel respect werd gezongen door mijn spelers en staf herinnerde mij eraan wat ze voor het land betekende.”

De bondscoach van de ‘Lionesses’ herinnert zich verder hoe zij een brief ontving van Elizabeth waarin de koningin de Engelse voetbalsters feliciteerde met hun succes. “In die brief noemde ze ons een inspiratie voor meisjes en vrouwen”, schrijft Wiegman. Maar volgens de Nederlandse was dat andersom ook het geval. “U was de inspiratie, uwe majesteit, met uw aanhoudende inzet, leiderschap, waardigheid en vriendelijkheid.”