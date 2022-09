Satirisch filmpje met koning Willem-Alexander online hit

Het satirische item van Arjen Lubach over het Russische referendum in Oekraïne is binnen anderhalve dag vele miljoenen keren bekeken. Dat meldt producent Human Factor TV. In het item uit De Avondshow met Arjen Lubach is een belangrijke bijrol weggelegd voor koning Willem-Alexander.

Lubach reageerde met het filmpje, dat woensdagavond in het VPRO-programma te zien was, op het besluit van de Russische president Poetin om in delen van Oekraïne een referendum over aansluiting met Rusland te organiseren. Lubach bepleit dat er ook een referendum wordt gehouden over aansluiting van Rusland bij Nederland, vanwege de lange historische banden tussen de twee landen.

“Onze koning Willem IV is ook jullie koning”, claimt het filmpje. “Want in 1816 trouwde Anna Paulowna, de dochter van tsaar Paul I, met Willem II, de voorouder van Willem IV.” Hierna wordt de foto getoond van Willem-Alexander en Máxima die in 2014, tijdens de Winterspelen in Sotsji, een biertje dronken met president Poetin.

Ook voert Lubach in zijn filmpje als argument aan dat Maria, de dochter van Poetin, lange tijd in Voorschoten woonde. “Want geloof me, daar woon je niet voor je lol, maar wel voor je echte moederland!” Het succes van het satirische item valt ook op in het buitenland; Belgische media berichtten er al over. In het verleden had Lubach, die toen nog het programma Zondag met Lubach maakte, een grote hit met het America First, Netherlands Second-filmpje. Deze werd zelfs tientallen miljoenen keren bekeken.