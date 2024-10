De Saudische koning Salman heeft een longontsteking opgelopen. De koning onderging zondagavond medische tests, meldde het staatspersbureau.

In mei had de koning van Saudi-Arabië ook al een longontsteking. Salman had toen last van hoge koorts en gewrichtspijn en onderging een behandeling met antibiotica.

De Saudische koning zit sinds 2015 op de troon, maar zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman is al jaren in feite de leider van Saudi-Arabië.