Saudische kroonprins bezoekt Turkije 3,5 jaar na moord Khashoggi

De kroonprins van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman, is woensdag aangekomen in Turkije, het land waar bijna vier jaar geleden de Saudische journalist Jamal Khashoggi is vermoord. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan ontvangt Bin Salman in de hoofdstad Ankara om de betrekkingen tussen beide landen aan te halen.

Khashoggi schreef als journalist voor The Washington Post en was een criticus van Bin Salman. Het 59-jarige slachtoffer ging in oktober 2018 het Saudische consulaat in Istanbul binnen om papieren voor zijn aanstaande huwelijk te regelen. Daarna is hij niet meer gezien. Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden dat Bin Salman verantwoordelijk was voor de moord op Khashoggi.

Turkije en Saudi-Arabië hadden al een slechte band op dat moment, maar die verslechterde door de moord in Istanbul. Bin Salman en Erdogan proberen de relatie nu weer te verbeteren. In april bezocht Erdogan Saudi-Arabië al om te praten over de onderlinge betrekkingen. In diezelfde maand besloot een Turkse rechtbank om de moordzaak over Khashoggi over te dragen aan de Saudische autoriteiten, waarmee de weg naar toenadering werd vrijgemaakt. Er stonden 26 verdachten bij verstek terecht voor de moord.

Sinds 2017 is Mohammed Bin Salman de machtigste man van Saudi-Arabië die in feite het land bestuurt. In juli brengt ook de Amerikaanse president Joe Biden een bezoek aan Saudi-Arabië, maar hij zegt geen persoonlijke ontmoeting met de kroonprins te hebben gepland.