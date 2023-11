Saudische kroonprins daags voor top kritisch op geweld in Gaza

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft voor het eerst in het openbaar gereageerd op de oorlog in Gaza. “We veroordelen de militaire agressie in de Gazastrook, de aanvallen op burgers en de voortdurende schendingen van het internationale humanitair recht door de Israëlische bezettingstroepen”, zei hij tijdens een top met Afrikaanse leiders. Zaterdag vinden in zijn land twee ingelaste spoedvergaderingen plaats over de oorlog, van de Arabische Liga en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking.

“We onderstrepen dat het belangrijk is dat deze oorlog en de gedwongen verplaatsingen stoppen en dat de voorwaarden gecreëerd worden om stabiliteit te herstellen en vrede te sluiten”, aldus de de facto leider van het land. Bin Salman herhaalt daarmee een standpunt dat regeringsvertegenwoordigers van Saudi-Arabië al vaker hebben geuit. Het land was voor de oorlog nog bezig om de banden met Israël aan te halen, maar dat proces lijkt door het geweld te stokken.

De oorlog werd op de Afrikatop ook veroordeeld door de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie. Moussa Faki Mahama sprak van “obsceen geweld” tegen de Palestijnen, en riep net als Bin Salman op tot een einde aan het geweld.