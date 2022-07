Saudische kroonprins dankt voor ‘warm onthaal’ bij Macron

De Saudische kroonprins en feitelijke machthebber Mohammed bin Salman al-Saud heeft in Parijs zijn gastheer president Emmanuel Macron hartelijk bedankt voor het warme onthaal door het staatshoofd. “Nu ik het land verlaat, doet het mij veel genoegen om tegenover de president mijn diepe dankbaarheid te betuigen voor het warme onthaal en de gastvrijheid die mij en mijn delegatie ten deel zijn gevallen”, aldus een verklaring van de 36-jarige prins die ook MBS wordt genoemd.

Bin Salman al-Saud heeft donderdagavond in het Elysée-paleis gedineerd met Macron. Het is het eerste bezoek van de kroonprins aan West-Europa sinds de moord in 2018 op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Die werd gepleegd in een consulaat van het koninkrijk in Turkije. Hij werd vermoord door een groep uit Saudi-Arabië overgevlogen daders en algemeen wordt aangenomen dat de Saudische geheime dienst en de kroonprins zelf achter de moord zitten.

Een aantal parlementariërs en mensenrechtengroepen in Frankrijk hadden daarom fel geprotesteerd tegen het bezoek van MBS. Twee mensenrechtenorganisaties deden donderdag in Parijs aangifte omdat Bin Salman al-Saud medeplichtig zou zijn aan marteling en ontvoering in verband met de moord op Khashoggi in 2018. Ze betoogden dat hij wel kon worden vervolgd, omdat hij niet de onschendbaarheid van een staatshoofd zou genieten. Zijn vader, koning Salman bin Abdulaziz al-Saud, is het staatshoofd.

‘Noodzakelijke dialoog’

De kroonprins werd sinds de moord gemeden op het internationale toneel, maar nu de omstandigheden en vooral het aanbod van olie en gas veranderd zijn, is hij steeds vaker een welkome gast. Macrons fractieleider van zijn partijencoalitie, Aurore Bergé, beklemtoonde dat “de president mensen moet kunnen ontvangen die feitelijk zijn gesprekspartners zijn, in het bijzonder met het oog op de oorlog in Oekraïne en op de grote problemen die we met energie hebben”. Volgens Bergé gaat het om een “noodzakelijke dialoog die Frankrijk met alle Golfstaten moet voeren”.

De kroonprins was woensdagavond in Frankrijk gearriveerd en ging naar zijn kasteel bij Parijs, het Château Louis XIV in Louveciennes. Het ziet eruit als een koninklijk kasteel uit de zeventiende eeuw, maar is gebouwd van 2008 tot 2011, op initiatief van de in Libanon geboren zakenman en projectontwikkelaar Emad Khashoggi, een neef van de vermoorde journalist. Het chateau beslaat 7000 vierkante meter en wordt omringd door een park van circa 20 hectare. De kroonprins kocht het in 2015 naar verluidt voor 275 miljoen euro en het zou de duurste woning ter wereld zijn.