Saudische kroonprins en Erdogan bellen over noodhulp aan Gaza

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman sprak woensdag met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over het aanhoudende geweld tussen Israël en Hamas, meldt staatspersbureau SPA. Tijdens het telefoongesprek had Bin Salman het onder meer over de dringende behoefte aan noodhulp in de Gazastrook, waar Israël maandag een totale blokkade voor aankondigde.

Zo verzekerde de 38-jarige kroonprins Erdogan op zowel nationaal als internationaal niveau er alles aan te doen om verdere escalatie te voorkomen. En onderstreepte hij dat Saudi-Arabië het “op welke manier dan ook” maken van burgerslachtoffers veroordeelt en benadrukte hij het naleven van het internationaal humanitair recht.

Bin Salman had het met de Turkse president ook over de noodzaak om de aanvallen op de Gazastrook te beëindigen. De feitelijk heerser van Saudi-Arabië zei dat zijn land standvastig blijft als het gaat om hun steun aan het Palestijnse volk, “tot aan het moment dat zij toegang hebben tot hun legitieme rechten”.

Het dodental aan beide kanten, zowel in Israël als in de Gazastrook, is door het aanhoudende geweld sinds zaterdag inmiddels opgelopen tot boven de 2000.