Saudische kroonprins en IOC-baas bespreken geopolitieke situatie

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft maandag in hoofdstad Riyad tijdens een ontmoeting met de baas van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gesproken over de onderlinge samenwerking en de Olympische Spelen van komende zomer. Ook had Bin Salman, feitelijk leider van het land, het met Thomas Bach over welke invloed de huidige geopolitieke situatie heeft op de wereldsport, meldt het IOC op haar website.

Zo deed de 38-jarige troonopvolger de toezegging dat zijn land de recent aangenomen VN-resolutie, waarin “wordt gebouwd aan een vreedzame en betere wereld door middel van sport”, zal steunen.

Ook wisselden de twee hun gedachten over plannen van het IOC om in de toekomst de zogenoemde Olympic Esports Games te gaan organiseren. Vorige maand werd nog bekendgemaakt dat Saudi-Arabië jaarlijks de Esports World Cup zal organiseren.

Een belangrijk onderdeel van het in 2016 geïntroduceerde ontwikkelplan Vision 2030 betreft grootschalige investeringen in de sport, waaronder dus ook in esports. Het eerstvolgende grote sportevenement dat het land gaat organiseren zijn de Aziatische Winterspelen in 2029.