Saudische kroonprins na dood Khashoggi weer in Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft met veel ceremonieel vertoon de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman ontvangen. Het is het eerste bezoek van de feitelijke Saudische leider aan het Witte Huis sinds de dood van journalist Jamal Khashoggi in 2018.

De leiders gaan het naar verwachting hebben over samenwerking op gebieden als kernenergie en veiligheid. De kroonprins heeft een belangrijke toezegging al binnen. Trump heeft duidelijk gemaakt het olierijke koninkrijk geavanceerde F-35-vliegtuigen te willen verkopen. Dat ligt gevoelig, onder meer vanwege de banden die Saudi-Arabië heeft met China.

Salman kon de toestellen ook bewonderen bij zijn aankomst in het Witte Huis. Daar stond een militaire erewacht klaar en vond een fly-over plaats met F-35’s, schrijven Amerikaanse media. Tot dusver beschikt in het Midden-Oosten alleen de Amerikaanse bondgenoot Israël over die toestellen en het zou invloed op de militaire machtsverhoudingen kunnen hebben als de Saudiërs ze ook kunnen aanschaffen.

Banden met Israël

Trump wil ook graag dat Saudi-Arabië de banden met Israël normaliseert. Er zijn nog geen signalen dat op dat gebied een doorbraak wordt verwacht. Het bezoek wordt ook gezien als een diplomatiek succes voor de kroonprins. Die raakte internationaal in een isolement nadat de kritische, onder meer in de VS werkzame journalist Khashoggi was vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Zijn weduwe noemde het eerder bij CNN “erg pijnlijk” dat Trump de kroonprins weer ontvangt.

De Amerikaanse president was in mei al te gast bij de kroonprins tijdens een bezoek aan Saudi-Arabië. Het Witte Huis liet toen weten dat Saudi-Arabië investeringen van honderden miljarden in de VS in het vooruitzicht had gesteld.