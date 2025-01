Saudische prins: oplevering hoogste gebouw ter wereld in 2028

De Jeddah Tower, die met de geplande 1008 meter het hoogste gebouw ter wereld zal worden, wordt naar verwachting in 2028 opgeleverd. Dat maakte de Saudische prins en ontwikkelaar Alwaleed bin Talal dinsdag bekend tijdens de hervatting van de bouwwerkzaamheden, melden media in het land. De wolkenkrabber in de gelijknamige havenstad zou aanvankelijk in 2020 af zijn, maar door financieringsproblemen werd het bouwproject sinds de start in 2013 meermaals stilgelegd.

Volgens de 69-jarige Bin Talal is de financiering nu wel rond, schrijft de in Londen gevestigde krant Asharq al Awsat. Met de bouw wil Saudi-Arabië onder meer de concurrentie aangaan met de naburige Verenigde Arabische Emiraten, die met de 828 meter hoge Burj Khalifa in Dubai momenteel ’s werelds hoogste gebouw in huis hebben. Net als de Burj Khalifa is het Amerikaanse architectenbureau Adrian Smith + Gordon Gill Architecture ook verantwoordelijk voor het ontwerp van deze wolkenkrabber.

De 157 verdiepingen tellende Jeddah Tower, waar momenteel het beton voor de 64e etage wordt gestort, moet ruimte bieden aan “zo’n 75.000 tot 100.000 bewoners” en bevat naast een Four Seasons Hotel ook kantoor- en winkelruimtes. De totale kosten voor het project worden geraamd op “meer dan 100 miljard riyal” (omgerekend zo’n 25,6 miljard euro), aldus Bin Talal.