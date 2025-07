Saudische prins overleden na 20 jaar in coma

De Saudische prins Alwaleed bin Khalid bin Talal bin Abdulaziz Al Saud is overleden na twintig jaar in een coma te hebben gelegen. De uitvaart vindt plaats op zondag, maandag en dinsdag, deelt de vader van de prins op X. “Met een hart dat gelooft in de wil en het lot van God, en met groot verdriet en rouw, rouwen wij om onze lieve zoon”, schrijft hij.

Prins Alwaleed raakte in coma na een verkeersongeluk in 2005 in de stad Riyad. In 2020 werd De Slapende Prins, zoals hij werd genoemd, officieel doodverklaard.

De vader van de prins, prins Khalid bin Talal Al Saud, is een kleinzoon van de stichter van Saudi-Arabië.