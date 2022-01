Saudische prinses en dochter na drie jaar vrijgelaten uit cel

Een Saudische prinses en haar dochter Suhoud zijn na bijna drie jaar gevangenschap vrijgelaten, heeft mensenrechtenorganisatie ALQST zaterdag bekendgemaakt op Twitter. De twee werden vastgehouden in een gevangenis in de Saudische hoofdstad Riyad.

De 57-jarige Basmah bint Saud verdween in 2019. Pas een jaar later bleek dat ze in de gevangenis zat. Ze wordt gezien als een voorstander van vrouwenrechten en stond onder meer bekend om haar kritiek op de wijze waarop vrouwen worden behandeld in haar conservatieve thuisland.

Vlak voor haar aanhouding had ze op het punt had gestaan naar het buitenland te reizen om daar een medische behandeling te ondergaan. Basmah zou na haar arrestatie te horen hebben gekregen dat ze wordt verdacht van het vervalsen van een paspoort.

Eind april 2020 smeekte ze koning Salman en kroonprins Mohammed bin Salman in een brief om haar om gezondheidsredenen vrij te laten. “Mijn gezondheid blijft verslechteren en dat kan tot mijn dood leiden”, schreef ze destijds. Volgens ALQST werd haar in de gevangenis “medische zorg ontzegd die ze nodig had voor een mogelijk levensbedreigende aandoening” en is er nooit een aanklacht tegen haar ingediend.

De prinses werd vastgehouden in de Al-Ha’ir-gevangenis waar tal van andere politieke gevangenen zitten. In een schriftelijke verklaring stelde haar familie twee jaar geleden dat haar detentie waarschijnlijk onder anderen te wijten was aan het feit dat ze een “uitgesproken criticus is van misstanden in haar geboorteland”.