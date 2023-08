Saudische royals feliciteren Zelensky met nationale feestdag

De Saudische koning Salman (87) en zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman (37) hebben de Oekraïense president Volodymyr Zelensky woensdag een boodschap gestuurd. Daarin feliciteren ze hem met de viering van de onafhankelijkheidsdag, meldt staatspersbureau SPA. Exact 32 jaar geleden scheidde het land zich van de toenmalige Sovjet-Unie.

In hun bericht brengen ze hun beste wensen voor “gezondheid en voorspoed” over aan “Zelensky, zijn regering en het Oekraiense volk”.

De 45-jarige president bezocht Saudi-Arabië in mei dit jaar tijdens een topconferentie van de Arabische Liga, een samenwerkingsverband tussen landen in de regio. Begin deze maand hield Saudi-Arabië in havenstad Jeddah een Oekraïne-top om stappen te zetten richting een vreedzame oplossing van de oorlog met Rusland. Voor die bijeenkomst werden, met uitzondering van Rusland, meer dan veertig landen uitgenodigd.