Saudische royals kijken met tevredenheid terug op verloop hadj

De Saudische koning Salman (87) en zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman (37), hebben in een gezamenlijk statement aangegeven tevreden te zijn over het verloop van de hadj. De jaarlijkse pelgrimage naar de heilige stad Mekka betreft een van de vijf zuilen van de islam en is verplicht voor iedere vermogende, in goede gezondheid verkerende moslim.

“De hadj verliep dit jaar naar verwachting met succes, ook omdat we gevrijwaard bleven van ziektes of een pandemie”, aldus de koning. Verder bedankte hij iedereen die in de organisatie zat en vertelde hij onder de indruk te zijn van alle technologische toevoegingen. Zo verloopt het gros van de communicatie via nieuwe telefoonapplicaties en zijn er in de Grote Moskee videozuilen waar pelgrims in verschillende talen religieuze vragen kunnen stellen. “Dit stelde onze gasten in staat om hun rituelen met gemak, comfort en in alle rust uit te voeren. Het is voor ons een grote eer om moslims, zowel voor de hadj als voor de kleine bedevaart (umrah) te mogen ontvangen.”

Voor zijn troonopvolger, die sinds kort de post van minister-president bezet, hing het succes van dit jaar onlosmakelijk samen met alle voorbereidingen voorafgaand aan de bedevaart. “Die grote inspanningen, die van onze burgers en het koningshuis, hebben dit belangrijke ritueel in alle opzichten vergemakkelijkt.”

Anders dan in de voorgaande jaren, was er dit jaar geen sprake van beperkingen van de bezoekersaantallen. Er zouden dit jaar zo’n 2 miljoen moslims van over de hele wereld hebben deelgenomen aan de bedevaart. Door de toen geldende coronamaatregelen waren dat er in 2020 slechts 10.000, in 2019 60.000 en vorig jaar iets meer dan een miljoen.