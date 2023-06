Saudische royals krijgen felicitaties voor succesvol verloop hadj

De Saudische koning Salman (87) en zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman (37), hebben vanuit verscheidene buurlanden felicitaties ontvangen voor het succesvolle verloop van de jaarlijkse pelgrimage naar Mekka. Deze kregen ze van de leiders uit onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Bahrein, meldt staatspersbureau SPA.

De emir van Koeweit prees de Saudi’s voor alle faciliteiten gedurende de pelgrimage, waaronder de toepassing van verscheidene technische hulpsystemen. Verder was hij erg te spreken over de mogelijkheden die de uitbreiding van de Grote Moskee in Mekka dit jaar heeft geboden. Ook koning Hamad van Bahrein liet weten onder de indruk te zijn van de verschillende, verbeterde faciliteiten.

Sjeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, president van de Verenigde Arabische Emiraten, deed een uitgebreid dankwoord naar koning Salman, de kroonprins en alle betrokkenen die de hadj tot een goed einde hebben gebracht.

2 miljoen deelnemers

Afgelopen woensdag zat Bin Salman nog een receptie voor ter gelegenheid van de viering van het Offerfeest en de hadj. Daarvoor nodigde hij verschillende geestelijken, ministers en legerofficieren uit die pelgrimage in goede banen moesten leiden.

De bedevaartstocht, een van de vijf zuilen binnen het islamitische geloof, trok dit jaar zo’n 2 miljoen deelnemers: het grootste aantal sinds het uitbreken van de coronapandemie. Sindsdien schroefde het land het deelnemersaantal steeds meer op, van 10.000 in 2020 tot 60.000 in 2021 en iets meer dan een miljoen in 2022.