Saudische royals staan stil bij viering stichtingsdag

De Saudische koning Salman en zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman staan donderdag, op de zogenoemde Founding Day, stil bij het moment waarop in 1727 de basis werd gelegd voor het huidige koninkrijk Saudi-Arabië. Dat meldt staatspersbureau SPA woensdag. Deze nationale feestdag wordt naar besluit van de 88-jarige vorst pas sinds 2022 jaarlijks op 22 februari gevierd.

Het is daarmee de derde feestdag, naast de al bestaande ‘vlaggetjesdag’ en ‘nationale dag’, waarop iedereen vrij is. Op die dagen wordt namelijk gevierd dat in 1932 het ontstaan van het koninkrijk werd uitgeroepen, door de toenmalige en eerste koning Abdulaziz.

Leiders van landen uit de Golfregio feliciteerden de Saudische royals naar aanleiding van de viering. Zo deelden onder anderen de emir van Qatar, de sultan van Oman, de koning van Bahrein en de emir van Koeweit hun gelukwensen met het hof.