Saudische royals zeggen noodhulp toe aan Libië

De Saudische koning Salman (87) en zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman (38) hebben noodhulp toegezegd aan de slachtoffers van de overstromingen in Libië. Hiervoor wordt de eigen noodhulporganisatie KSRelief ingezet, meldt staatspersbureau SPA donderdag.

Die zal samen met de Libische Rode Halve Maan, zusterorganisatie van onder meer het Rode Kruis uit Nederland, zorg dragen voor de coördinatie van de hulp in de getroffen gebieden. Volgens de toezichthouder van KSRelief is de toezegging een aanvulling op wat Saudi-Arabië al doet om “bevriende landen bij te staan bij verschillende beproevingen”.

De zware storm Daniel heeft met name in Oost-Libië maandag grote schade aangericht. De grootste gevolgen hadden de overstromingen in kuststad Derna, waar grote delen van de stad zijn weggevaagd. Autoriteiten in het land schatten het huidige dodental op tussen 5300 en 6000, zeker 12.000 mensen zijn nog vermist.